«Отвечать за все буду я»: глава Крыма готовится к выборам-2018

Симферополь, 28 декабря. Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов пообещал, что президентские выборы в регионе пройдут на высоком организационном уровне и без нарушений. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Глава крымского правительства Сергей Аксенов не сомневается, что выборы президента в марте 2018 год в регионе пройдут на высоком уровне.

«Уверен, что выборы у нас пройдут на высоком уровне организационном, нарушений не будет. Крымчане дисциплинированы, тем более уже давно мы забыли украинские процессы, те все карусели и другую массу технологий», — сказал он.

По слова чиновника, выборы пройдут легально и законно, сомнений в результатах не будет. Аксенов сообщил, что ему неизвестно, кто возглавит крымский предвыборный штаб Владимира Путина.

«Я не готов сказать, кто будет руководить, но отвечать за все буду я», — резюмировал он.

Напомним, что предвыборная кампания началась 18 декабря, Центризбирком РФ продолжает принимать и рассматривать документы кандидатов на участие в выборах.