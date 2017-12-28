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«Отвечать за все буду я»: глава Крыма готовится к выборам-2018
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    «Отвечать за все буду я»: глава Крыма готовится к выборам-2018

    13:25  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:25  28 Декабря 2017
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    «Отвечать за все буду я»: глава Крыма готовится к выборам-2018

    Симферополь, 28 декабря. Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов пообещал, что президентские выборы в регионе пройдут на высоком организационном уровне и без нарушений. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами. 

    Глава крымского правительства Сергей Аксенов не сомневается, что выборы президента в марте 2018 год в регионе пройдут на высоком уровне. 

    «Уверен, что выборы у нас пройдут на высоком уровне организационном, нарушений не будет. Крымчане дисциплинированы, тем более уже давно мы забыли украинские процессы, те все карусели и другую массу технологий», — сказал он. 

    По слова чиновника, выборы пройдут легально и законно, сомнений в результатах не будет. Аксенов сообщил, что ему неизвестно, кто возглавит крымский предвыборный штаб Владимира Путина.

    «Я не готов сказать, кто будет руководить, но отвечать за все буду я», — резюмировал он. 

    Напомним, что предвыборная кампания началась 18 декабря, Центризбирком РФ продолжает принимать и рассматривать документы кандидатов на участие в выборах. 

    «Отвечать за все буду я»: глава Крыма готовится к выборам-2018

    Автор: Ирина Селезнева
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    #крым #аксенов #выборы-2018
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