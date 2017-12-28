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Политика
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Украина
Порошенко не хватает четырех элементов для переговоров с РФ — экс-глава СБУ
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    Порошенко не хватает четырех элементов для переговоров с РФ — экс-глава СБУ

    13:23  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:23  28 Декабря 2017
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    Порошенко не хватает четырех элементов для переговоров с РФ — экс-глава СБУ

    Киев, 28 декабря. Бывший глава СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Смешко рассказал о том, чего не хватает Порошенко, чтобы сесть за стол переговоров с Россией.

    «Пока за плечами президента Украины не будет четырех самых мощных элементов: экономики, армии, дипломатии мирового уровня и возможности перенести информационную войну на территорию России – не о чем садиться и договариваться», — приводит заявление Смешко «Гордон». 

    Экс-руководитель Службы безопасности Украины признал, что, пока у Киева не будет мощной экономики и армии, а также дипломатии серьезного уровня, разговора на равных между Россией и Украиной не получится. 

    Смешко заявил, что, по его мнению, Россия признает только силу, а президент Путин в некотором смысле продолжает риторику Александра III, сказавшего, что у России нет друзей, у России есть только армия и флот. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #сбу #смешко
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