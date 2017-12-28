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Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области
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    Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области

    13:07  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  28 Декабря 2017
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    Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области

    Кемерово, 28 декабря. При пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Советская в селе Панфилово Кемеровской области, погибли два пожилых человека.

    Тела 64-летнего мужчины и 61-летней женщины нашли после тушения пожара, сообщает «Газета Кемерова». Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около девяти часов утра в среду, 27 декабря. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. Полностью ликвидировать горение огнебоцам удалось менее чем за 15 минут.

    Причиной возгорания, по предварительной информации, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. На данный выясняются причины и обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #погибшие #кемеровская область
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