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Политика
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Богданов обсудил с послом Ирана подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи
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    Богданов обсудил с послом Ирана подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    13:02  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  28 Декабря 2017
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    Богданов обсудил с послом Ирана подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    Москва, 28 декабря. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана взаимодействие стран в рамках подготовки к проведению конгресса сирийского нацдиалога в Сочи 29-30 января.

    «В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Сирии и Йемене», — отмечается в сообщении.

    В ходе переговоров дипломаты уделили особое внимание вопросам сотрудничества РФ и Ирана в контексте итогов восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане в рамках подготовки к проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

    Напомним, что по итогам этих переговоров страны-гаранты анонсировали дату конгресса в Сочи — 29-30 января.

    Ранее Богданов заявил, что Россия рассчитывает на отказ оппозиции Сирии от заявления по итогам «Эр-Рияда-2» об уходе президента САР Башара Асада до начала выборов. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сочи #конгресс
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