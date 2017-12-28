Богданов обсудил с послом Ирана подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

Москва, 28 декабря. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана взаимодействие стран в рамках подготовки к проведению конгресса сирийского нацдиалога в Сочи 29-30 января.

«В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Сирии и Йемене», — отмечается в сообщении.

В ходе переговоров дипломаты уделили особое внимание вопросам сотрудничества РФ и Ирана в контексте итогов восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане в рамках подготовки к проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, что по итогам этих переговоров страны-гаранты анонсировали дату конгресса в Сочи — 29-30 января.

Ранее Богданов заявил, что Россия рассчитывает на отказ оппозиции Сирии от заявления по итогам «Эр-Рияда-2» об уходе президента САР Башара Асада до начала выборов.