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Стрелять из него очень здорово: американец протестировал пистолет ТТ
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    Стрелять из него очень здорово: американец протестировал пистолет ТТ

    13:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  28 Декабря 2017
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    Стрелять из него очень здорово: американец протестировал пистолет ТТ

    Вашингтон, 28 декабря. Американский эксперт по оружие протестировал пистолет ТТ и признался, что стрелять из этого оружия «очень здорово».

    По словам американского специалиста, «пистолет ТТ — достаточно мощное и быстрое оружие». Эксперт напомнил, что история этого оружия уникальна, а то, что его эксплуатировали чуть ли не во всех уголках планеты, делает его «особенно интересным».

    Стрелять из него очень здорово: американец протестировал пистолет ТТ

    В ходе испытания американец поражал мишень за мишенью, после чего отметил по достоинству пистолет и подчеркнул, что «от ТТ просто невозможно оторваться».

    Как отметил эксперт, «стрелять из этого пистолета очень здорово, потому что нет большой отдачи».

    «Чувствуется некий удар, но не более — ощущения хорошие», — подчеркнул он, добавив, что сама конструкция довольна проста.

    Кроме того, американец обратил внимание на небольшой «предохранитель большого пальца», объяснив, что эту деталь добавили лишь по причине ограничения на импорт.

    Впрочем, напомнил эксперт, на классическом варианте, который использовали в Советском Союзе, он отсутствует.

    Ранее аналитики National Interest рассказали о преимуществах российских ТТ и Макарова перед американским оружием.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #оружие #пистолет #тт
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