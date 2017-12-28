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В РЖД прокомментировали нашумевшие «обязательства о соблюдении безопасности»
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    В РЖД прокомментировали нашумевшие «обязательства о соблюдении безопасности»

    13:48  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:49  28 Декабря 2017
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    В РЖД прокомментировали новые требования к безопасности

    Екатеринбург, 28 декабря. Фото приказа руководства структуры РЖД, потребовавшего от сотрудников написать обязательства о соблюдении безопасности, вызвало недоумение у россиян. Федеральное агентство новостей обратилось в пресс-службу СвЖД с просьбой пояснить назначение телеграммы о профилактике нарушений трудовой дисциплины и подтвердить его подлинность.

    Ранее Свердловская дирекция тяги обязала работников локомотивных бригад написать обязательства на тему «Как я буду обеспечивать безопасность движения в 2018 году». Документ распространился в Интернете и наделал много шума. Обсуждали, в частности, и то, что это якобы связано с употреблением наркотиков на рабочих местах сотрудниками РЖД.

    В СвЖД подтвердили, что документ был разослан всем подразделениям 26 декабря.

    «Это сделано с целью формирования у работников осознанного и ответственного отношения к соблюдению трудовой дисциплины, что является важнейшим элементом обеспечения безопасности движения поездов», — пояснили в структуре РЖД.

    В пресс-службе добавили, что не отрицают содержащиеся в документе факты о росте числа увольнений сотрудников за появление на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. При этом отмечается, что общее число нарушений работниками Свердловской железной дороги сократилось.

    Впрочем, говорить о проблеме как по-настоящему острой, как ранее писали в соцсетях, нельзя, поскольку выявлены были лишь единичные случаи. Приведенные данные, напротив, указывают на повышение контроля за состоянием сотрудников и выявляемости нарушений со стороны руководства.

    В СвЖД подчеркнули, что безопасность всех процессов является одной из стратегических целей РЖД.

    «Только понимание каждым железнодорожником своей личной ответственности, которую он на рабочем месте несет за жизни и здоровье людей, позволяет предотвратить аварии и катастрофы. Собственноручно написанные обязательства служат инструментом вовлечения сотрудников в профилактическую работу», — заявили ФАН в пресс-службе компании.

    В РЖД прокомментировали новые требования к безопасности

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #ржд #свжд
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