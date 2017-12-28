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Общество
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Россия
Путин утвердил даты Петербургского международного юридического форума на 2018 год
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    Путин утвердил даты Петербургского международного юридического форума на 2018 год

    16:00  28 Декабря 2017
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    Путин утвердил даты Петербургского международного юридического форума на 2018 год

    Москва, 28 декабря. Петербургский международный юридический форум будет проходить в 2018 году с 15 по 19 мая. Соответствующее распоряжение в четверг подписал президент России Владимир Путин.

    «Провести 15–19 мая 2018 года в Санкт-Петербурге Петербургский международный юридический форум», — говорится в документе.

    Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, за подготовку и проведение форума будет отвечать Минюст РФ. Также содействие в организации юридического форума в Петербурге должны оказать МИД России и правительство Санкт-Петербурга.

    Путин утвердил даты Петербургского международного юридического форума на 2018 год

    Ответственность за общественный порядок на мероприятии возложена на МВД РФ и Росгвардию, за безопасность участников форума будет отвечать ФСБ. Управделами президента РФ окажет содействие в обеспечении встреч и проводов официальных лиц и делегаций в аэропортах Петербурга и Москвы.

    Также распоряжение рекомендует принять участие в Петербургском международном юридическом форуме федеральным органам госвласти, органам госвласти субъектов РФ, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям.

    Напомним, Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #петербургский международный юридический форум
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