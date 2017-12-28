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Политика
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Украина
Медведчук отметил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Новороссией
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    Медведчук отметил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Новороссией

    12:51  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  28 Декабря 2017
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    Медведчук отметил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Новороссией

    Киев, 28 декабря. Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук заявил, что успешный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса был бы невозможен без участия президента России Владимира Путина.

    «Успешное проведение обмена (…) было бы невозможно без участия президента РФ Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами», — отмечается в официальном заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения.

    Он также добавил, что большую роль в освобождении людей сыграла православная церковь, представители которой приняли участие в организации заключительного переговорного процесса.

    Медведчук отметил роль главы канонической Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в обмене военнопленными. По его словам, он сделал все для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем.

    Кроме того, украинский политик выразил признательность лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику за содействие в вопросах военнопленных.

    Напомним, что 27 декабря на Украине прошел масштабный обмен пленными, в ходе которого Киеву передали 73 человека, а ЛНР и ДНР — 73 и 165 человек соответственно.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #днр #россия #украина #лнр #медведчук
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