Медведчук отметил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Новороссией

Киев, 28 декабря. Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук заявил, что успешный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса был бы невозможен без участия президента России Владимира Путина.

«Успешное проведение обмена (…) было бы невозможно без участия президента РФ Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами», — отмечается в официальном заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения.

Он также добавил, что большую роль в освобождении людей сыграла православная церковь, представители которой приняли участие в организации заключительного переговорного процесса.

Медведчук отметил роль главы канонической Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в обмене военнопленными. По его словам, он сделал все для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем.

Кроме того, украинский политик выразил признательность лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику за содействие в вопросах военнопленных.

Напомним, что 27 декабря на Украине прошел масштабный обмен пленными, в ходе которого Киеву передали 73 человека, а ЛНР и ДНР — 73 и 165 человек соответственно.