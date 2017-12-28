Песков: Терроризм представляет опасность для любого города в мире

Москва, 28 декабря. Говорить о том, что Санкт-Петербург стал более уязвим для терактов, нельзя, такая постановка вопроса некорректна, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что терроризм представляет опасность для любого города в мире.

«Такая постановка вопроса некорректна — что северная столица стала более уязвима», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, в среду вечером в супермаркете «Перекресток» на Кондартьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. 13 человек пострадали, шесть из них сейчас остаются в больницах. По информации СК РФ, взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время СК РФ рассматривает несколько версий причины взрыва. Одна из них – теракт. Ранее в четверг стало известно, что пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей.