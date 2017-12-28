Браконьера, перевозившего почти 500 медвежьих лап, задержали в Забайкалье

Чита, 28 декабря. Мужчина, пытавшийся перевезти почти 500 медвежьих лап, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его автомобиль остановили на трассе Чита — Забайкальск вечером во вторник, 26 декабря.

В ходе досмотра у мужчины обнаружили 468 лап медведя, 37 губ лосося, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. Документы, которые бы подтверждали законность добычи, отсутствовали у него. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Отмечается, что за последнее время это самая крупная партия, которую изъяли сотрудники правоохранительных органов, сообщает «VSЁ42.ru». Общий вес частей животных составил около 800 килограммов. По предварительным данным, мужчина планировал перевезти части животных в Китай.