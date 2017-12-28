Кремль не считает взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб

Москва, 28 декабря. В Кремле не считают, что взрыв в магазине «Перекресток» в Петербурге произошел из-за недоработки спецслужб, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что президент следит за ситуацией со взрывом в Петербурге и постоянно получает информацию от спецслужб.

Напомним, в среду вечером в супермаркете «Перекресток» на Кондартьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. 13 человек пострадали, шесть из них сейчас остаются в больницах. По информации СК РФ, взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время СК РФ рассматривает несколько версий причины взрыва. Одна из них – теракт. Ранее в четверг стало известно, что пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей.