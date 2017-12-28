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Песков объяснил, почему взрыв в Петербурге можно расценивать как теракт
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    Песков объяснил, почему взрыв в Петербурге можно расценивать как теракт

    12:40  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  28 Декабря 2017
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    Песков объяснил, почему взрыв в Петербурге можно расценивать как теракт

    Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремне не считают взрыв, произошедший в супермаркете Санкт-Петербурга, недоработкой спецслужб.

    Напомним, что в среду вечером в магазине «Перекресток» сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадало десять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. СК РФ рассматривает теракт как одну из версий причины взрыва в супермаркете.

    «Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт. Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля», — заявил пресс-секретарь главы государства.

    По его словам, по данному вопросу лучше обращаться к коллегам из силовых ведомств.

    Ранее сообщалось, что Кремль не считает взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб. Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что президент Владимир Путин внимательно следит за ситуацией со взрывом в Петербурге и постоянно получает информацию от спецслужб.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #взрыв #песков #петербург
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