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Путин держит на контроле расследование теракта в Петербурге — Песков
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    Путин держит на контроле расследование теракта в Петербурге — Песков

    12:24  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:03  28 Декабря 2017
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    Путин держит на контроле расследование теракта в Петербурге — Песков

    Москва, 28 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин находится на постоянной связи со спецслужбами по вопросу расследования теракта в Петербурге, он держит ситуацию на контроле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Владимир Путин держит вопрос расследования теракта в Петербурге, произошедшего накануне, на контроле. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

    «Борьба с терроризмом продолжается, президент — в постоянной связи с руководством наших соответствующих специальных служб, меры предпринимаются», — сказал пресс-секретарь. 

    Песков подчеркнул, что терроризм угрожает любому населенному пункту в мире. На фоне этого необходимо объединить усилия международного сообщества. В данном случае, речь идет о взаимодействии по линии спецслужб. Напомним, что вечером 27 декабря в универсаме «Перекресток» в северной столице взорвалась бомба, начиненная металлическими гайками, пострадали 13 человек. 

    Путин держит на контроле расследование теракта в Петербурге — Песков

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #песков #теракт #петербург
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