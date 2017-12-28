Путин держит на контроле расследование теракта в Петербурге — Песков

Москва, 28 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин находится на постоянной связи со спецслужбами по вопросу расследования теракта в Петербурге, он держит ситуацию на контроле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин держит вопрос расследования теракта в Петербурге, произошедшего накануне, на контроле. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Борьба с терроризмом продолжается, президент — в постоянной связи с руководством наших соответствующих специальных служб, меры предпринимаются», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что терроризм угрожает любому населенному пункту в мире. На фоне этого необходимо объединить усилия международного сообщества. В данном случае, речь идет о взаимодействии по линии спецслужб. Напомним, что вечером 27 декабря в универсаме «Перекресток» в северной столице взорвалась бомба, начиненная металлическими гайками, пострадали 13 человек.