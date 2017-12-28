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Причины аварии с разгонным блоком «Фрегат» анализируют — Песков
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    Причины аварии с разгонным блоком «Фрегат» анализируют — Песков

    13:18  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:18  28 Декабря 2017
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    Причины аварии с разгонным блоком «Фрегат» анализируют — Песков

    Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины аварии с разгонным блоком «Фрегат» анализируются. 

    Так, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля сказал: «Ситуация со спутником анализируется».

    Причины аварии с разгонным блоком «Фрегат» анализируют — Песков

    Накануне Роскосмос сообщил, что несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат» спровоцировало аварию во время запуска с космодрома Восточный.

    Ранее представители ракетно-космической отрасли рассказали, что разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал, вероятно, из-за неисправности аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #песков #фрегат #разгонный блок
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