Причины аварии с разгонным блоком «Фрегат» анализируют — Песков

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины аварии с разгонным блоком «Фрегат» анализируются.

Так, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля сказал: «Ситуация со спутником анализируется».

Накануне Роскосмос сообщил, что несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат» спровоцировало аварию во время запуска с космодрома Восточный.

Ранее представители ракетно-космической отрасли рассказали, что разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал, вероятно, из-за неисправности аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS.