Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Выборы-2018: ЦИК РФ предостерег кандидатов от подделки подписей избирателей
Россия
Песков пояснил слова Путина о ликвидации террористов на месте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков пояснил слова Путина о ликвидации террористов на месте

    13:02  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:19  28 Декабря 2017
    1225

    Песков пояснил слова Путина про ликвидацию террористов на месте

    Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин дал указание сотрудникам спецслужб ликвидировать террористов в случае угрозы, при этом речь идет о тех боевиках, которые совершают преступления на территории РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

     «Речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны», — приводит РИА Новости высказываение Пескова, которого попросили прокомментировать заявление Владимира Путина.

    Напомним, ранее российский лидер во время встречи с офицерами, принимавшими участие в операции ВКС РФ в САР, рассказал, что дал поручение главе ФСБ Александру Бортникову жестко и в рамках закона поступать с террористами, замышляющими преступления в России.  

    Песков подчеркнул, что слова Путина значат, что у «главы государства есть жесткие намерения продолжать последовательные, целенаправленные действия по борьбе с терроризмом».

    Отметим, в среду 27 декабря в Петербурге в камере хранения супермаркета «Перекресток» сработало взрывное устройство. В результате взрыва пострадали более десяти человек. Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что считает происшествие терактом. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #террористы #песков #теракт #фсб #меры борьбы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        272
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3414
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        526
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        9544