Песков пояснил слова Путина о ликвидации террористов на месте

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин дал указание сотрудникам спецслужб ликвидировать террористов в случае угрозы, при этом речь идет о тех боевиках, которые совершают преступления на территории РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны», — приводит РИА Новости высказываение Пескова, которого попросили прокомментировать заявление Владимира Путина.

Напомним, ранее российский лидер во время встречи с офицерами, принимавшими участие в операции ВКС РФ в САР, рассказал, что дал поручение главе ФСБ Александру Бортникову жестко и в рамках закона поступать с террористами, замышляющими преступления в России.

Песков подчеркнул, что слова Путина значат, что у «главы государства есть жесткие намерения продолжать последовательные, целенаправленные действия по борьбе с терроризмом».

Отметим, в среду 27 декабря в Петербурге в камере хранения супермаркета «Перекресток» сработало взрывное устройство. В результате взрыва пострадали более десяти человек. Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что считает происшествие терактом.