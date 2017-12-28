Песков оценил перспективы взаимодействия РФ и США по Сирии

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда не было. Каналы взаимодействия существуют, контакты будут продолжены.

Песков оценил перспективы взаимодействия России и США по Сирии, отметив, что плотного сотрудничества никогда не было.

«Поэтому в данном случае нечему распадаться (сотрудничеству — прим. ФАН). Каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Сирии США должны иметь политическую волю.

«Пока этого сотрудничества нет», — резюмировал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, какие проблемы в совместной работе Москвы и Вашингтона необходимо преодолеть. Все другие вопросы о партнерстве РФ и США он переадресовал в российское внешнеполитическое ведомство.