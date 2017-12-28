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Песков оценил перспективы взаимодействия РФ и США по Сирии
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    Песков оценил перспективы взаимодействия РФ и США по Сирии

    12:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:55  28 Декабря 2017
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    Песков: Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда не было

    Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда не было. Каналы взаимодействия существуют, контакты будут продолжены. 

    Песков оценил перспективы взаимодействия России и США по Сирии, отметив, что плотного сотрудничества никогда не было. 

    «Поэтому в данном случае нечему распадаться (сотрудничеству — прим. ФАН). Каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу», — сказал пресс-секретарь главы государства. 

    Песков отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Сирии США должны иметь политическую волю. 

     «Пока этого сотрудничества нет», — резюмировал он. 

    Таким образом Песков ответил на вопрос, какие проблемы в совместной работе Москвы и Вашингтона необходимо преодолеть. Все другие вопросы о партнерстве РФ и США он переадресовал в российское внешнеполитическое ведомство.

    Песков оценил перспективы взаимодействия РФ и США по Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #сирия
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