Песков анонсировал встречу Путина с гендиректором «Аэрофлота»

Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 28 декабря, встретится с генеральным директором авиационного перевозчика «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у российского президента насыщенный график, запланировано много встреч.

«В частности, будет публичной его беседа сегодня с гендиректором «Аэрофлота». Вы знаете, с руководством компании президент тоже общается постоянно, тем более накануне таких периодов, связанных с массовыми перемещениями населения, таких как и каникулы, и праздники…», — отметил он.

Владимир Путин. Биография