Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Российскую символику разрешат использовать на Олимпиаде-2018
Политика
Песков анонсировал встречу Путина с гендиректором «Аэрофлота»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков анонсировал встречу Путина с гендиректором «Аэрофлота»

    12:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:29  28 Декабря 2017
    278

    Песков анонсировал встречу Путина с гендиректором «Аэрофлота»

    Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 28 декабря, встретится с генеральным директором авиационного перевозчика «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у российского президента насыщенный график, запланировано много встреч.

    Песков анонсировал встречу Путина с гендиректором «Аэрофлота»

    «В частности, будет публичной его беседа сегодня с гендиректором «Аэрофлота». Вы знаете, с руководством компании президент тоже общается постоянно, тем более накануне таких периодов, связанных с массовыми перемещениями населения, таких как и каникулы, и праздники…», — отметил он.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #песков #аэрофлот
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        60
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        278
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3457
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        528