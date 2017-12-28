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Аксенов анонсировал отставки в органах власти Крыма
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    Аксенов анонсировал отставки в органах власти Крыма

    12:42  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:42  28 Декабря 2017
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    Аксенов анонсировал отставки в органах власти Крыма

    Симферополь, 28 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новые отставки в муниципальных и республиканских органах власти в ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

    За последние три года были уволены со своих постов 39 республиканских чиновников, 11 руководителей муниципалитетов, сообщил Сергей Аксенов.

    «Такая политика будет продолжена. Если не можешь выполнить свои обещания, всем будут даны оценки», — добавил глава Крыма.

    Он отметил, что у крымского руководства «возникают вопросы» к республиканскому Минстрою, который допустил появление долгов по заработной плате предприятию «Крымжелезобетон». Аксенов сообщил, что работники завода не получали средств пять месяцев. 

    Чиновник распорядился уволить первого заместителя главы Минстроя Владимира Локтионова. Действиям самого министра строительного ведомства будет дана соответствующая оценка. Аксенов напомнил про то, что на полуострове по-прежнему остается проблемным снос самовольных построек в курортных и заповедных зонах. 

    Аксенов анонсировал отставки в органах власти Крыма

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #крым #аксенов
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