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Политика
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В ДНР заметили вертолет ВСУ в небе у линии соприкосновения в Донбассе
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    В ДНР заметили вертолет ВСУ в небе у линии соприкосновения в Донбассе

    12:19  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  28 Декабря 2017
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    В ДНР заметили вертолет ВСУ в небе у линии соприкосновения в Донбассе

    Донецк, 28 декабря. В небе вблизи линии соприкосновения в Донбассе был замечен вертолет Ми-24 украинских силовиков. По данным оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР), вертолет Ми-24 ВСУ барражирует над населенными пунктами Красногоровка и Марьинка.

    По словам представителя командования ДНР, это является «очередной провокацией» и нарушением минских договоренностей. Он отметил, что силы противовоздушной обороны ДНР «не поддаются на провокацию».

    Напомним, ранее все стороны конфликта в Донбассе договорились о режиме прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #всу #донбасс #ми-24
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