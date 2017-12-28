В ДНР заметили вертолет ВСУ в небе у линии соприкосновения в Донбассе

Донецк, 28 декабря. В небе вблизи линии соприкосновения в Донбассе был замечен вертолет Ми-24 украинских силовиков. По данным оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР), вертолет Ми-24 ВСУ барражирует над населенными пунктами Красногоровка и Марьинка.

По словам представителя командования ДНР, это является «очередной провокацией» и нарушением минских договоренностей. Он отметил, что силы противовоздушной обороны ДНР «не поддаются на провокацию».

Напомним, ранее все стороны конфликта в Донбассе договорились о режиме прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.