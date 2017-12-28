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Новости Сирии
Путин присвоил звание Героя России командующему группировкой РФ в Сирии
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    Путин присвоил звание Героя России командующему группировкой РФ в Сирии

    15:16  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  28 Декабря 2017
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    Путин присвоил звание Героя России командующему группировкой РФ в Сирии

    Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения в Кремле вручил государственные награды военным. Звание Героя России присвоено генерал-полковнику Сергею Суровикину, командующему российской группировкой в Сирии.

    Генерал-полковник Сергей Суровикин получил звание Героя России, по признанию экспертов, командующий российской группировкой в Сирии внес значительный вклад в разгром террористов. В числе отмеченных главой государства Владимиром Путиным также был генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин, он возглавлял штаб группировки в САР.  Лапин получил из рук президента орден Святого Георгия IV степени, пишет Ura.ru. 

    Напомним, что 11 декабря Владимир Путин объявил о выводе российской группировки из Сирии, он сообщил о выполнении всех поставленных руководством задач. Россия действовала в САР на законных основаниях, в 2015 году Дамаск обратился к Москве за помощью в борьбе с группировкой ИГИЛ1 (террористическая организация запрещена в России). 

    Путин присвоил звание Героя России командующему группировкой РФ в Сирии

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #сирия #кремль
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