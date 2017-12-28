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Политика
Порошенко посоветовали пройти по Севастополю с барабаном
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    Порошенко посоветовали пройти по Севастополю с барабаном

    12:06  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  28 Декабря 2017
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    Порошенко посоветовали пройти по Севастополю с барабаном

    Киев, 28 декабря. Киевский юрист Андрей Портнов посоветовал президенту Украины Петру Порошенко, заявившему о желании создать «музей оккупации» в Донбассе, не забыть провести в Севастополе военный парад с барабаном.

    Так Портнов прокомментировал обещание Порошенко «вернуть» украинский флаг в Донбасс и «освободить» Крым.

    «И вы ж не забудьте с барабаном пройти на военном параде в Севастополе», — приводит слова Портнова «Политнавигатор».

    О планах «освободить» Крым и Донбасс и открыть на территории Донецкой и Луганской народных республик «музей оккупации» Петр Порошенко заявил в аэропорту «Борисполь» во время встречи двух лайнеров с освобожденными пленными гражданами Украины.

    Напомним, накануне, 27 декабря, состоялся первый за полтора года обмен пленными между Донбассом и Киевом. Украинская сторона передала Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, из ДНР и ЛНР в Киев были отправлены 73 пленных.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #порошенко #крым
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