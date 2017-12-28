СК РФ рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Петербурге

Москва, 28 декабря. СК РФ продолжает рассматривать несколько версий причины взрыва, произошедшего в петербургском супермаркете «Перекресток», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следствие находится в активной стадии и мы продолжаем отрабатывать все версии, включая теракт», — пояснила она.

Напомним, что в среду, 27 декабря, на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным властей города, в результате пострадали около 10 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентной 200 граммам тротила.

По факту взрыва в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при взрыве в петербургском «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей.