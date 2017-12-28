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ВВС США намерены нанять частных пилотов для борьбы с «противником» в Европе
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    ВВС США намерены нанять частных пилотов для борьбы с «противником» в Европе

    13:21  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  28 Декабря 2017
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    ВВС США намерены нанять частных пилотов для борьбы с «противником» в Европе

    Вашингтон, 28 декабря. Американские Военно-воздушные силы намерены тренировать частных летчиков для противостояния «потенциальному противнику» в Европе.

    Американские ВВС опубликовали запрос на портале государственных закупок, в котором упоминается о плане Пентагона по найму частных компаний для обучения своих летчиков в Европе, с целью противодействия «угрозе противника» в данном регионе. Под противником американские военные подразумевают Россию.

    Приоритетными странами для учений названы Италия, Германия и Великобритания, в которых дислоцированы авиационные базы ВВС США. Подрядчики должны обеспечить поставку летательных аппаратов, их технической обслуживание, контроль качества и поставки необходимого оборудования, пишет RT.

    Такого рода контракт напоминает тесное взаимодействие американских ВС с разного рода частными военными компаниями, которые часто выполняют для Пентагона «грязную работу» в различных точках мира. Для Белого дома это сотрудничество крайне выгодно, ведь «частники» далеко не всегда соблюдают не только законодательство тех стран, в которых работают, но и законодательство США, что позволяет им совершать самые разнообразные противоправные действия, считают эксперты. Так, к примеру, сотрудники частной компании Blackwater в 2007 году в Багдаде расстреляли 14 мирных жителей. Компания Academi, которая ранее носила название Blackwater, известна и тем, что по запросу американских военных вела подготовку Гулмурода Халимова, являвшегося военным министром «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая группировка).

    ВВС США намерены нанять частных пилотов для борьбы с «противником» в Европе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #пентагон #европа #ввс сша #чвк
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