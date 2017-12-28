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«Хмеймим» прикрыт надежным «Панцирем» — военный эксперт
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    «Хмеймим» прикрыт надежным «Панцирем» — военный эксперт

    12:14  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  28 Декабря 2017
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    Панцирь-С1

    Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» успешно перехватил и уничтожил две ракеты, выпущенные террористами по территории авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщает информационное издание «Аль-Масдар».

    Сбив ракеты террористов, российские военные в очередной раз продемонстрировали отличную выучку и умение пользоваться такой замечательной техникой как ЗРПК «Панцирь-С1», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    Как стало известно, накануне боевики альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России) «Хайат Тахрир аш-Шам»  выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из района Кафринджа, что в провинции Идлиб. Примерное расстояние от точки запуска до «Хмеймим» составляет около 50 километров.

    «Хмеймим» прикрыт надежным «Панцирем» — военный эксперт

    На подлете к авиабазе «Хмеймим», ракеты, которые летели на высоте 4-5 километров, были перехвачены и уничтожены расчетом ЗРПК «Панцирь-С1». Стоит отметить, что работа российских комплексов прикрытия войск и военных объектов от средств воздушного нападения была осложнена рельефом местности. Тем не менее, российские специалисты сумели в кратчайшие сроки обнаружить и перехватить опасные цели.

    «На пути следования ракет находится горная гряда, которая снижает дальность обнаружения целей. К великому сожалению не всегда складки местности обеспечивают надежное прикрытие. В этой ситуации они даже вызвали дополнительные трудности для определения и уничтожения. Но нашим военным, невзирая на сложности географического и тактического характера, удалось справиться с задачей и показать, что «Хмеймим» прикрыт надежным «Панцирем», — поясняет ситуацию эксперт.

    Кроме того, военный аналитик отметил, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс в очередной раз потвердел свои высокие характеристики.

    «Панцирь-С1» работает до 20 километров ракетами и до 4 километров автоматическими пушками. Это прекрасная система и как видите, она надежно сбивает подобные цели. К слову, ракеты боевиков преодолели расстояние в почти 50 километров, а это наводит на мысль, что использовалась не реактивная артиллерия, а что-то мощнее — может быть тактическая ракета комплекса «Точка-У», ранее отбитая у САА, а может и ракета «Буркан-2». Но в любом случае, цели были уничтожены», — продолжает Кошкин.

    Авиабаза "Хмеймим"

    По мнению собеседника ФАН, эта атака продемонстрировала отчаяние террористов, которые, благодаря ударам ВКС РФ и наступлению правительственной армии Сирии, лишились значительных территорий.

    «Это также показатель сложности ситуации в Сирии, сложности перехода от открытого вооруженного конфликта в плоскость политического урегулирования. И сейчас мы продолжаем работать по очагам сопротивления мелких террористических групп, оставшихся в провинции Идлиб. Как видите, они пытаются огрызаться. Но ничего, мы добьем террористов», — заключил эксперт.

    Стоит также подчеркнуть, что дерзкое нападение боевиков не осталось без ответа. Сразу же после атаки, ВКС РФ нанесли более 10 ударов по позициям террористов в районе пуска ракет.

    Панцирь-С1

    Напомним, в пятницу на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что российская группировка в САР обладает надежной противовоздушной обороной. Министр подчеркнул, что комплексы С-400, С-300В4 и «Панцирь-С1» совместно с истребителями обеспечили абсолютное превосходство ВКС России в сирийском воздушном пространстве.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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    #россия #сирия #москва #вкс рф #ракета #идлиб #точка-у #пво #зрпк #панцирь-с1
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