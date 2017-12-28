Москва, 28 декабря. Осужденные по законодательству РФ украинцы, отбывающие наказание в России, не могут считаться пленными. Решения по ним принимаются на высшем уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству», — сообщил Песков, добавив, что решение по ним зависит от главы государства.

Он подчеркнул, что Москва готова принять все необходимые действия для освобождения россиян в процессе обмена пленными с Украиной.