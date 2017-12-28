Сирия, 28 декабря. Курды подтвердили сообщения об эвакуации террористов ИГ1 из Ракки. 34 мирных жителя были освобождены из плена боевиков в Восточной Гуте Дамаска. Очередной взрыв прогремел в городе Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают САА поддержку в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили 34 мирных жителя в Восточной Гуте Дамаска; провели ответный обстрел в районе Джиср Аш-Шугур на западе провинции Идлиб; вели огонь по опорным пунктам «Ан-Нусры»*** недалеко от Аль-Латамины севернее Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдов у населенного пункта Гараниж в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла позиции САА в северной части Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА вблизи населенного пункта Ат-Тамания на юге Идлиба; утверждает, что уничтожила танк САА на севере Хамы.

Курды: захватили населенный пункт Сунейда на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; подтвердили сообщения об эвакуации ИГИЛовцев из Ракки.

Провинция Дамаск

Накануне Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль стратегический город Мугр Аль-Мир после того, как исламисты группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» покинули данные территории. Напомним, в понедельник стало известно, что радикалы были вынуждены принять условия соглашения с правительственными силами и в скором времени будут эвакуированы в провинцию Идлиб. Также боевики освободили группу местных жителей, которых отряды «Джебхат Ан-Нусры»1 держали в плену.

Тем временем на северо-востоке Дамаска армии Башара Асада и союзникам также удалось освободить из плена боевиков мирных жителей. Как передает информационный портал 24 AE, 34 человека, в числе которых были дети, были вывезены из района Восточной Гуты в столицу на автобусах организации Красного Полумесяца. Жители находились в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу города Дамаск.

Провинция Латакия

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о новом обстреле со стороны боевиков 2-й прибрежной дивизии Сирийской свободной армии (ССА) в северной части провинции. Исламисты использовали гаубицы, танк Т-55, а также артиллерийские установки. Военные эксперты полагают, что участившиеся обстрелы подконтрольных САА территорий на севере Латакии являются отвлекающим маневром для того, чтобы вынудить правительственные войска приостановить наступление на границе между провинциями Хама и Идлиб. По данным военного источника в сети Twitter (NRVR11), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по опорным пунктам боевиков на окраине деревни Билана недалеко от города Джиср Аш-Шугур, находящегося на западе соседней провинции Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно прокурдским источникам, Сирийские демократические силы**** (SDF), возглавляемые коалицией США, отбили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Сунейда, расположенный юго-восточнее административного центра провинции вблизи города Абу Хаммам. О потерях сторон не сообщается.

Между тем недалеко от населенного пункта Гараниж на восточном берегу реки Евфрат ИГИЛовцами были убиты двое курдских бойцов. Об этом сообщает агентство новостей Terror Monitor. Напомним, несмотря на то, что сирийские войска и союзные им ополченческие отряды зачистили от радикалов террористической группировки правое побережье Евфрата, небольшая часть отрядов ИГ все же бежала в сторону подконтрольных курдам районов.

Провинция Идлиб

Силы Башара Асада продолжают развивать крупномасштабное наступление в южной части провинции Идлиб. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам боевиков антиправительственных формирований недалеко от населенного пункта Ат-Тамания, передает Telegram-канал (NRVR11). Воздушную поддержку силам САР и проасадовским ополченцам-шиитам продолжают оказывать российские военные самолеты. Напомним, первостепенной целью частей САА является освобождение военной авиабазы «Абу Ад-Духур», расположенной на востоке региона.

Провинция Ракка

В городе Ракка вновь произошел взрыв. Одна из мин, установленных террористами «Исламского государства» во время оккупации города, детонировала в центральном районе столицы провинции. Согласно информации военного источника в Telegram (NRVR11), в результате взрыва два мирных жителя погибли.

Между тем бойцы поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) подтвердили, что боевики ИГ оставили Ракку после того как заключили соглашение с курдами. Была выпущена видеозапись, на которой запечатлен вывоз ИГИЛовцев из Ракки и интервью с курдскими солдатами. Радикалы ИГ покинули город на грузовиках, предоставленных SDF. Напомним, ранее уже поступала информация о секретном соглашении между ИГИЛ и проамериканскими силами. В частности, об этом заявлял бывший пресс-секретарь «демократической армии» Талал Сило, бежавший в районы, оккупированные Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Хама

Сирийские подразделения, базирующиеся в районе населенного пункта Аз-Зилакият, обстреляли позиции боевиков «Джебхат Ан-Нусры» вблизи города Аль-Латамина севернее Хамы. Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. В свою очередь, исламисты заявляют о том, что под обстрелом «Тахрир Аш-Шам» оказались опорные пункты армии САР у деревни Анбаз. Как передает оппозиционный Twitter-канал (EMCnewscenter1), в результате противостояния САА лишилась танка. Тем не менее правительственные СМИ данные сведения не подтверждали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)