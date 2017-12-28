На Россию нападают, но она идет вперед: итоги года подводят эксперты и известные люди. ФАН-ТВ

Страна прощается с 2017 годом и пытается осмыслить его итоги. Минувшие 12 месяцев были отмечены победами российских военных в Сирии, строительством крымского моста, выходом российской экономики из рецессии, расширением столичной инфраструктуры, громкими коррупционными, культурными, спортивными скандалами и многим другим. Известные россияне рассказали ФАН-ТВ о том, какие события они считают самыми важными, и какие уроки нам предстоит из них извлечь.

Дмитрий Труненков, начальник главного штаба военно-патриотического движения «Юнармия», в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ отмечает:

– Одно из самых главных событий – это, конечно, успешная операция в Сирии, то, что она была завершена в этом году, и то, что войска уводятся, и Сирия возвращается к мирной жизни. Именно Российская Армия во всей стране, во всем мире является символом борьбы со злом и международным терроризмом.

Федор Лукьянов, политолог, председатель президиума «Совета по внешней и оборонной политике», член президиума «Российского совета по международным делам», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», тоже подводит итоги 2017 года:

– Этот год был продолжением тех процессов, которые начались в предшествующие пару лет. Эта идея о многополярном мире действительно воплотилась в жизнь. Сейчас он и правда многополярный. То есть, международная модель, в которой США доминируют, – она закончилась.

Реально, США из ближневосточной игры выходят, потому что полагают, что им там, грубо говоря, ловить нечего. На Ближнем Востоке, на самом деле, никто не ожидал, что Россия займет такую роль, и будет играть такую роль, и будет занимать такое важное место, как сейчас оказалось. Это как бы успех, который превосходит собственные ожидания. Россия решила вопрос, который столь жирно висел в воздухе с распада СССР: доказать, что мы способны вернуться в клуб тех, кто решает мировые проблемы. Вернулись. Дальше возникает вопрос: вернулись, и что вы собираетесь там делать? Он пока открыт.

Александр Журбин, советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, настроен не так оптимистично, но все же верит в будущее:

– Я думаю, что, к сожалению, в этом году события были грустные для России, они все были плохие. Были санкции, почти отмена Олимпиады, очень сложно с нашим спортом вообще. Я думаю, что немножко в будущем году будет лучше, и курс России изменится. Я надеюсь, что мы отстоим наши права, и Россия займет прежнее место в международном сообществе.

Андрей Разин, продюсер, композитор, певец, советник главы Республики Крым, на вопрос репортера ФАН-ТВ о главных итогах года отвечает очень эмоционально:

– Очень рад, что Правительство поддержало в канун Нового Года рождение детей, выработали программы. А если мы сделаем политику женщин, и особенно матерей, материнство, важным фактором и первым фактором нашего государства, не [фактор] идеологии, не выборов, не личной корысти, а именно женщину с детьми поставим на первый план, то я думаю, что мы добьемся очень многого. Потому что мы – самая богатая страна, нам только нужны дети, нам нужны люди, нам нужны мамы, нам нужны красавицы, и все! А то, что на нас нападают, то, что спортсмены стали разменной монетой, – это из-за того, что, когда Россия идет вперед, то на нее нападают. Все говорят: «нет».

Вот, смотрите, президент побеждает в США: «А, это значит, Москва виновата». В Сочи выиграли соревнования, Олимпиаду, я там, кстати, был музыкальный руководитель: «А, значит, это Москва подстроила все». Вы понимаете, они будут искать всегда и везде.

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Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер», прежде всего, говорит об экономике России:

– Очень приятно видеть экономический подъем, экономический рост, который нам всем позволяет более уверенно чувствовать себя, видеть завтрашний день. Да, действительно, были введены ограничения на ввоз импортных продуктов. Да, был провал, было сложно, было тяжело, но очень здорово, что хорошую инвестиционную политику начало сразу вести руководство нашей страны.

Для бизнеса начали создаваться очень благоприятные условия. Сейчас продукты питания, различные компоненты автомобилей, с чем мы сталкиваемся, они – нашего российского производства. Это радует!

Станислав Бышок, политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», об итогах-2017 говорит следующее:

– Такой был год, наверное, большой культурной борьбы. Борьбы между разными подходами к тому, что является культурой, что культурой не является. В истории с «Матильдой» тоже, конечно, большую роль сыграли не только авторы фильма, но и некоторые наши общественные деятели, которые гораздо больше внимания к фильму привлекли, чем он, возможно, того заслуживает.

Еще очень важный момент, что очень тихо, спокойно прошло Столетие Революции. То есть, ничего не произошло. И, наверное, важный момент, когда спрашивают: «Какой главный урок из Революции, хорошо это или плохо?», я ответил бы так, что Революция – это было такое замечательное, важное, хорошее событие, что сейчас даже коммунисты говорят: «Не дай Бог еще одной революции!» Я думаю, что этим все сказано.

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