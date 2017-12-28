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Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» нарушили перемирие на севере провинции
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    Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» нарушили перемирие на севере провинции

    11:50  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  28 Декабря 2017
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    Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» нарушили перемирие на севере провинции

    Москва, 28 декабря. Министерство обороны России сообщило о пятнадцати нарушениях перемирия в сирийских зонах деэскалации.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за минувшие сутки нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в провинциях Латакия (3), Хомс (3), Дамаск (1) и Алеппо (8). Турецкие наблюдатели отметили пять случаев стрельбы в провинциях Хама (3) и Идлиб (2). Практически все случаи нарушений связаны с действиями боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Военное ведомство РФ отмечает, что за сутки российские военнослужащие провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Атра-Аттира провинции Алеппо и Букейн провинции Дамаск. Местные жители получили гуманитарный груз общим весом около пяти тонн. За медицинской помощью обратились 124 сирийца.

    Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» нарушили перемирие на севере провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #перемирие #латакия #джебхат ан-нусра
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