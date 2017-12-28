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Сирия и РФ блокируют США на земле и в воздухе: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо
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    Сирия и РФ блокируют США на земле и в воздухе: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо

    12:17  28 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  28 Декабря 2017
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    Силы США и подконтрольные им боевики у КПП «Ат-Танф»

    С 1-го января следующего года российская сторона сократит количество аэродромов, которые Соединенным Штатам будет разрешено использовать в соответствии с соглашением по открытому небу, сообщил источник РИА Новости. Данное решение стало ответом на действия Вашингтона, который намерен закрыть для наблюдателей из РФ воздушное пространство над Гавайями и Аляской, а также ввести ограничения на дальность вылетов.

    Между тем в Сирии база американских войск в районе населенного пункта Ат-Танф, расположенного у южной границы республики в провинции Хомс, оказалась в окружении военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Об этом начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне сообщил «Комсомольской правде». Согласно его данным, район базы США ограничивается участком земли радиусом в 55 километров, периметр этой зоны целиком контролируется подразделениями войск САР.

    ИГИЛ

    Неоднократно поступали сообщения о том, что с этой базы отмечаются выдвижения вооруженных отрядов боевиков, которые готовятся у Ат-Танфа силами спецслужб Соединенных Штатов в большом количестве. Сами американцы утверждают, что готовят и снабжают всем необходимым формирования вооруженной оппозиции в целях противостояния террористам «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Однако на данный момент эта группировка разбита на территории Сирии благодаря, прежде всего, действиям российских ВКС и правительственной армии САР. Вопрос присутствия войск США на территории арабской республики, таким образом, по-прежнему остается открытым.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что сформированная американскими силами база на юге провинции Хомс совершенно не нужна. Стоит отметить, что и в целом — в самом пребывании военных США на сирийской земле тоже нет абсолютно никакой необходимости. Тем не менее Пентагон совсем не торопится сворачивать свою так называемую антитеррористическую операцию в САР или хотя бы сокращать контингент своих вооруженных сил, незаконно дислоцирующихся в арабской республике. В чем же причина? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Карта военных действий в регионе

    Полковник в отставке, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин убежден, что Соединенные Штаты продолжат попытки добиться свержения сирийского руководства. Для этого американцы создают новую «армию» боевиков, состоящую из остатков отрядов разбитых силами САА и ВКС РФ террористических формирований. Таким образом, Ат-Танф вскоре может стать плацдармом для нового наступления, заявил военный эксперт в интервью нашему корреспонденту.

    «Это прямая интервенция США против правительства Башара Асада. На этой базе собирают всех недобитых ИГИЛовцев с целью продолжить войну с официальным Дамаском. Там готовят террористов не только для действий на поле боя, но и в значительной степени для диверсионной деятельности — то есть, прежде всего, учат взрывать мирное население страны в тылу, пытаясь тем самым вызвать у жителей недовольство властью. Это совершенно варварские методы», — подчеркивает собеседник ФАН.

    Башар Асад

    Он также уверен, что те силы, которые работают на Пентагон в Сирии, только прикрываются под вывеской «умеренной оппозиции». На самом же деле Вашингтон, дабы как-то оправдать свои незаконные действия на территории другой страны и само пребывание в ней, пытается легализовать радикальных исламистов, называя их террористические атаки «борьбой с тиранией Башара Асада», считает Александр Жилин.

    «Чтобы легализовать всю эту подрывную деятельность, американцы придумали название — «Новая сирийская армия». Но это формирование фактически является террористической организацией, посредством которой Соединенные Штаты будут воевать против армии Асада и мирного населения Сирии. Поэтому Дамаску необходимо уничтожать подобного рода базы. Не исключено, что ему придется вступить в прямое столкновение с силами США. Я напомню, на территории САР сейчас находится около пяти тысяч американских солдат», — заметил военный эксперт.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #сергей лавров #башар асад #саа #пентагон #валерий герасимов #хомс #ат-танф
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