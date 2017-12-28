Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области
Россия
Аксенов пообещал украинским чиновникам экскурсию по дворцу в Бахчисарае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аксенов пообещал украинским чиновникам экскурсию по дворцу в Бахчисарае

    11:47  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  28 Декабря 2017
    114

    Аксенов пообещал украинским чиновникам экскурсию по дворцу в Бахчисарае

    Симферополь, 28 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал провести экскурсию для представителей Министерства культуры Украины в Ханском дворце после реставрации.

    Украинские чиновники неоднократно заявляли, что реставрационными работами российские специалисты якобы причиняют вред объекту культурного наследия. Они требовали остановить работы и направили соответствующую просьбу в ЮНЕСКО.

    Аксенов отметил, что сейчас в Ханском дворце в Бахчисарае проводятся противоаварийные работы. Он подчеркнул, что они были необходимы, чтобы спасти дворец от разрушения.

    «Там ведутся противоаварийные работы, так как дворец буквально разваливался. Затем будут проведены реставрационные работы, работа будет завершена, на это выделяется 1,6 миллиарда рублей. Пригласим Минкультуры Украины на экскурсию», — цитирует Аксенова РИА Новости.

    Ханский дворец был построен в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #крым #аксенов #бахчисарай #ханский дворец
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        156
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        2333
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        471
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        9288