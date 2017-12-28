Аксенов пообещал украинским чиновникам экскурсию по дворцу в Бахчисарае

Симферополь, 28 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал провести экскурсию для представителей Министерства культуры Украины в Ханском дворце после реставрации.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что реставрационными работами российские специалисты якобы причиняют вред объекту культурного наследия. Они требовали остановить работы и направили соответствующую просьбу в ЮНЕСКО.

Аксенов отметил, что сейчас в Ханском дворце в Бахчисарае проводятся противоаварийные работы. Он подчеркнул, что они были необходимы, чтобы спасти дворец от разрушения.

«Там ведутся противоаварийные работы, так как дворец буквально разваливался. Затем будут проведены реставрационные работы, работа будет завершена, на это выделяется 1,6 миллиарда рублей. Пригласим Минкультуры Украины на экскурсию», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Ханский дворец был построен в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры.