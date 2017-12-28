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Россия
ФССП попросили создать онлайн-ресурс для проверки ограничения на выезд россиян
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    ФССП попросили создать онлайн-ресурс для проверки ограничения на выезд россиян

    11:44  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:44  28 Декабря 2017
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    ФССП попросили создать онлайн-ресурс для проверки ограничения на выезд россиян

    Москва, 28 декабря. Правозащитники просят Федеральную службу судебных приставов (ФССП) создать онлай-ресурс для оперативной проверки данных об ограничении выезда из России, чтобы упростить доступ к информации. Соответствующее обращение было подготовлено правозащитной организацией «Коллективная защита».

    Глава организации Марат Аманлиев отмечает, что на сайте ФССП можно выяснить только, есть ли у гражданина задолженность, а при по телефону обратившемуся предлагают лично явиться в ФССП, что сокращает шансы погасить задолженность до момента выезда за пределы РФ.

    «Перед каждым выездом за границу необходимо отпрашиваться с работы, приходить в отдел судебных приставов, сидеть в бесконечных очередях, ждать пристава, которого может в итоге и не быть на работе в этот день», — заявил Аманлиев RT.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #фссп #задолженность #правозащитники
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