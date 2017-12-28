ФССП попросили создать онлайн-ресурс для проверки ограничения на выезд россиян

Москва, 28 декабря. Правозащитники просят Федеральную службу судебных приставов (ФССП) создать онлай-ресурс для оперативной проверки данных об ограничении выезда из России, чтобы упростить доступ к информации. Соответствующее обращение было подготовлено правозащитной организацией «Коллективная защита».

Глава организации Марат Аманлиев отмечает, что на сайте ФССП можно выяснить только, есть ли у гражданина задолженность, а при по телефону обратившемуся предлагают лично явиться в ФССП, что сокращает шансы погасить задолженность до момента выезда за пределы РФ.