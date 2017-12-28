Пьяный водитель Lexus протаранил маникюрный салон в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. В Петербурге Lexus протаранил студию маникюра на Большом Сампсониевском проспекте. По словам очевидцев ДТП, водитель внедорожника был сильно под градусом.

Инцидент произошел у дома № 39 по Большому Сампсониевскому проспекту Петербурга в ночь со среды на четверг. Водитель автомобиля Lexus внезапно потерял управление над автомобилем и въехал в маникюрный салон. В результате удара заметные повреждения получил как внедорожник, так и дверь салона, отмечает New Inform.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов быстро подтвердили гипотезу о причинах столь странного маневра Lexus — водитель иномарки был сильно пьян. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «ПолитЭксперт».