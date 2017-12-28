Ученые выяснили, как ревность может уничтожить отношения

Москва, 27 декабря. Группа ученых во главе с Леаной Папп выяснила, как ревность со стороны одного из партнеров может навсегда «загубить» романтические отношения.

Авторы исследования отмечают, что многие люди рассматривают ревность как проявление любви и заботы со стороны благоверного, однако это совсем не так. Некоторые женщины склонны путать любовь и близость с контролем чужого поведения, считают эксперты. Такие дамы думают, что если мужчина диктует, как одеваться и вести себя в обществе, он проявляет внимание и заботу.

Ученые провели исследование с участием 275 гетеросексуальных женщин в возрасте до 30 лет. Результаты показали, что люди чаще всего связывают ревность с романтикой. Выяснилось также, что женщины считают себя неполноценными при отсутствии мужчины в их жизни, поэтому воспринимают контроль за их поведением как позитивный знак, передает Planet Today.

По словам экспертов, насилие, связанное с ревностью, более вероятно, будет восприниматься как демонстрация любви, чем насилие без ревности. Ассоциация ревности с романтическими чувствами может заставить людей искать себе ревнивых партнеров или даже становиться ревнивыми.

Однако ревность была и остается фактором риска, который указывает на серьезные проблемы в отношениях. Решение этой проблемы будет мешать партнерам строить здоровые отношения, основанные на доверии.