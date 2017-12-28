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Летчики ВКС РФ в Сирии всегда были «на хвосте» самолетов коалиции — российский офицер
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    Летчики ВКС РФ в Сирии всегда были «на хвосте» самолетов коалиции — российский офицер

    11:39  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  28 Декабря 2017
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    Летчики ВКС РФ в Сирии всегда были «на хвосте» самолетов коалиции — российский офицер

    Москва, 28 декабря. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сталкиваясь в Сирии с авиацией международной коалиции под руководством США, всегда были у нее «на хвосте», заявил майор Максим Маколкин, участвовавший в антитеррористической операции в Арабской республике.

    «Встречаясь в воздухе с нашими партнерами по западной коалиции, мы всегда оказывались у них, как говорят летчики, на хвосте, а это означает победу в реальном бою», — отметил офицер в ходе церемонии вручения государственных наград российским военнослужащим в Кремле.

    Сам Маколкин был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом мужества.

    Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены. По его словам, Россия внесла главный вклад в разгром террористов в этой стране.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #вкс рф
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