Летчики ВКС РФ в Сирии всегда были «на хвосте» самолетов коалиции — российский офицер

Москва, 28 декабря. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сталкиваясь в Сирии с авиацией международной коалиции под руководством США, всегда были у нее «на хвосте», заявил майор Максим Маколкин, участвовавший в антитеррористической операции в Арабской республике.

«Встречаясь в воздухе с нашими партнерами по западной коалиции, мы всегда оказывались у них, как говорят летчики, на хвосте, а это означает победу в реальном бою», — отметил офицер в ходе церемонии вручения государственных наград российским военнослужащим в Кремле.

Сам Маколкин был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом мужества.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены. По его словам, Россия внесла главный вклад в разгром террористов в этой стране.