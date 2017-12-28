Захарченко намекнул на возможное появление батальонов «Свободный Харьков» и «Русский Днепропетровск»

Донецк, 28 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что на сторону ополчения переходят многие военнослужащие украинской армии.

В интервью военному корреспонденту проекта WarGonzo Семену Пегову глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подчеркнул, что украинской стороне необходимо объяснять, на каких условиях возможен диалог.

«Основная задача у нас — не договариваться, а объяснять, что вы не с теми воюете, и воюете непонятно за что. Вы убиваете мирных жителей. У нас в батальонах есть люди, которые перешли на нашу сторону — это бывшие военнослужащие украинской армии. Если хотят, то пусть переходят, мы будем создавать новые батальоны», — рассказал Захарченко.

Глава ДНР намекнул, что вполне возможно создание в Республике таких батальонов, как «Свободный Харьков», «Русский Днепропетровск» и «Русская Хортица».

Ранее сообщалось, что накануне украинская сторона попыталась сорвать договоренности об обмене пленными, перенеся процесс из буферной зоны на свою территорию, однако беспрецедентным решением Захарченко колонна с пленными выехала в район за КПВВ «Майорск».