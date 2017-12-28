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Захарченко намекнул на возможное появление батальонов «Свободный Харьков» и «Русский Днепропетровск»
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    Захарченко намекнул на возможное появление батальонов «Свободный Харьков» и «Русский Днепропетровск»

    11:37  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  28 Декабря 2017
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    Захарченко намекнул на возможное появление батальонов «Свободный Харьков» и «Русский Днепропетровск»

    Донецк, 28 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что на сторону ополчения переходят многие военнослужащие украинской армии.

    В интервью военному корреспонденту проекта WarGonzo Семену Пегову глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подчеркнул, что украинской стороне необходимо объяснять, на каких условиях возможен диалог.

    «Основная задача у нас — не договариваться, а объяснять, что вы не с теми воюете, и воюете непонятно за что. Вы убиваете мирных жителей. У нас в батальонах есть люди, которые перешли на нашу сторону —  это бывшие военнослужащие украинской армии. Если хотят, то пусть переходят, мы будем создавать новые батальоны», — рассказал Захарченко.

    Глава ДНР намекнул, что вполне возможно создание в Республике таких батальонов, как «Свободный Харьков», «Русский Днепропетровск» и «Русская Хортица».

    Ранее сообщалось, что накануне украинская сторона попыталась сорвать договоренности об обмене пленными, перенеся процесс из буферной зоны на свою территорию, однако беспрецедентным решением Захарченко колонна с пленными выехала в район за КПВВ «Майорск».

    Захарченко намекнул на возможное появление батальонов «Свободный Харьков» и «Русский Днепропетровск»

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #украина #александр захарченко #семен пегов
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