Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Гондурасом

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора об основах сотрудничества РФ и Гондураса. Соответствующая информация следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас», — говорится в пояснительной записке к документу.

В самом документе сообщается, что страны будут выстраивать отношения согласно Уставу ООН, территориальной целостности и принципа суверенного государства. Соглашением также предусматривается, что Россия и Гондурас будут сотрудничать в рамках ООН и других международных организаций.

Обе страны будут активизировать связи в таких сферах, как энергетика, транспорт, а также производство нефтяных, лесных и других ресурсов.

Россия и Гондурас будут сотрудничать в борьбе с угрозами международной безопасности, а также террористами, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что Путин отметил сплоченность армии и россиян во время операции в Сирии. Президент рассказал, что россияне внимательно следили за новостными сводками из Сирии, а также «с болью переживали каждую невосполнимую утрату».