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Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Гондурасом
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    Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Гондурасом

    12:00  28 Декабря 2017
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    Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Гондурасом

    Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора об основах сотрудничества РФ и Гондураса. Соответствующая информация следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

    «Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас», — говорится в пояснительной записке к документу.

    В самом документе сообщается, что страны будут выстраивать отношения согласно Уставу ООН, территориальной целостности и принципа суверенного государства. Соглашением также предусматривается, что Россия и Гондурас будут сотрудничать в рамках ООН и других международных организаций.

    Обе страны будут активизировать связи в таких сферах, как энергетика, транспорт, а также производство нефтяных, лесных и других ресурсов.

    Россия и Гондурас будут сотрудничать в борьбе с угрозами международной безопасности, а также террористами, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью.

    Ранее сообщалось, что Путин отметил сплоченность армии и россиян во время операции в Сирии. Президент рассказал, что россияне внимательно следили за новостными сводками из Сирии, а также «с болью переживали каждую невосполнимую утрату».

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #гондурас
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