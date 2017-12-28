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Россия и Ватикан одинаково видят пути решения ситуации в Сирии — посол
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    Россия и Ватикан одинаково видят пути решения ситуации в Сирии — посол

    11:22  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:22  28 Декабря 2017
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    Россия и Ватикан одинаково видят пути решения ситуации в Сирии — посол

    Рим, 28 декабря. Россия и Ватикан имеют сходное видение ситуации в Сирии и выступают за сохранение территориального единства и суверенитета ближневосточного государства. С таким заявлением выступил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.  

    Дипломат отметил, что Ватикан поддержал действия России по урегулированию ситуации в САР и освобождению территории страны от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1.

    «В одном из выступлений папы Римского была даже не совсем обычная для ватиканской риторики фраза о том, что если для борьбы с ИГ надо применить военные меры, то он за это», — подчеркнул Авдеев в интервью РИА Новости

    Авдеев отметил, что в Ватикане справедливо полагают, что единственное для чего можно использовать военные средства — для борьбы с экстремизмом и религиозными фанатиками. Таким образом Россия и Ватикан одинаково видят пути решения ситуации в Сирии. 

    Российский посол также напомнил про совместное заявление, которое ранее подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Франциск. Документ в значительной мере посвящен именно ситуации на Ближнем Востоке, отметил Авдеев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сирия #ватикан #дипломатия
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