Россия и Ватикан одинаково видят пути решения ситуации в Сирии — посол

Рим, 28 декабря. Россия и Ватикан имеют сходное видение ситуации в Сирии и выступают за сохранение территориального единства и суверенитета ближневосточного государства. С таким заявлением выступил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

Дипломат отметил, что Ватикан поддержал действия России по урегулированию ситуации в САР и освобождению территории страны от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1.

«В одном из выступлений папы Римского была даже не совсем обычная для ватиканской риторики фраза о том, что если для борьбы с ИГ надо применить военные меры, то он за это», — подчеркнул Авдеев в интервью РИА Новости.

Авдеев отметил, что в Ватикане справедливо полагают, что единственное для чего можно использовать военные средства — для борьбы с экстремизмом и религиозными фанатиками. Таким образом Россия и Ватикан одинаково видят пути решения ситуации в Сирии.

Российский посол также напомнил про совместное заявление, которое ранее подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Франциск. Документ в значительной мере посвящен именно ситуации на Ближнем Востоке, отметил Авдеев.

1 Организация запрещена на территории РФ.