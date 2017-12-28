Медведчук раскрыл детали второго этапа обмена пленными в Донбассе

Киев, 28 декабря. Второй этап обмена пленными между украинской стороной и Донецкой и Луганской народными республиками может пройти по схеме «74 на 29». Детали обмена раскрыл в четверг лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«На втором этапе Украина удерживает 74 человек, которых ищет Луганск и Донецк», — заявил он в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в Донецке и Луганске осталось установленных 29 человек.

При этом Медведчук добавил, что выполнение второго этапа будет свидетельствовать о том, что «принцип «всех на всех», прописанный в минских договоренностях в пункте 6, может быть выполнен».

Он также подчеркнул, что «необходимо делать все возможное для того, чтобы его реализовать».

Напомним, накануне, 27 декабря, прошел масштабный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Власти ДНР и ЛНР передали украинской стороне 74 человека.

ФАН опубликовал эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Киева.