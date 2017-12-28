В Сеуле заявили о ключевой роли Путина в решении ядерной проблемы КНДР

Сеул, 28 декабря. Единственным из мировых лидеров, кто может сыграть ведущую роль в решении кризиса на Корейском полуострове, является президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Я верю, что ваш лидер Владимир Путин — человек, который сможет убедить руководство Южной и Северной Кореи, а также США наконец решить ядерную проблему Пхеньяна», — сказал в интервью журналисту ТАСС ключевой политик в администрации президента Республики Корея, курирующий отношения с Россией, глава Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль.

Политик указал на то, что глава российского государства дважды встречался с бывшим северокорейским лидером Ким Чен Иром, посещал Пхеньян в 2000 году, а также хорошо знает историю отношений двух корейских государств.

Говоря о Дональде Трампе, Сон Ён Гиль отметил, что тот всего лишь год занимает пост американского президента и имеет недостаточно опыта, к тому же он не разбирается в северокорейских реалиях.

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может стать посредником между США и КНДР лишь при необходимости и желании сторон.