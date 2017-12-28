Путин отметил сплоченность армии и россиян во время операции в Сирии

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин отметил сплоченность россиян и военных РФ во время проведения операция в Сирии.

Об этом глава государства сообщил в четверг на встрече с российскими военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии.

«Уверен, вы чувствовали эту гражданскую, патриотическую сплоченность, и это единство армии и народа придавало вам сил», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что россияне внимательно следили за новостными сводками из Сирии, «с болью переживали каждую невосполнимую утрату» и гордились успехами военных РФ.

«Вы сражались за интересы России, за Россию, за свой родной дом, за справедливое и правое дело. И потому вместе с вами был весь наш народ», — подчеркнул Путин.

Напомним, вывод российских войск из Сирии начался 11 декабря после того, как соответствующий приказ в связи с разгромом основных сил ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) отдал президент РФ Владимир Путин. В настоящее время на территории САР продолжают действовать российские военные базы в городах Хмеймим и Тартус.

1 Организация запрещена на территории РФ.