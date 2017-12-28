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Путин отметил сплоченность армии и россиян во время операции в Сирии
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    Путин отметил сплоченность армии и россиян во время операции в Сирии

    11:08  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:08  28 Декабря 2017
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    Путин отметил сплоченность армии и россиян во время операции в Сирии

    Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин отметил сплоченность россиян и военных РФ во время проведения операция в Сирии.

    Об этом глава государства сообщил в четверг на встрече с российскими военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии.

    «Уверен, вы чувствовали эту гражданскую, патриотическую сплоченность, и это единство армии и народа придавало вам сил», — цитирует Путина РИА Новости.

    Путин отметил сплоченность армии и россиян во время операции в Сирии

    Президент отметил, что россияне внимательно следили за новостными сводками из Сирии, «с болью переживали каждую невосполнимую утрату» и гордились успехами военных РФ.

    «Вы сражались за интересы России, за Россию, за свой родной дом, за справедливое и правое дело. И потому вместе с вами был весь наш народ», — подчеркнул Путин.

    Напомним, вывод российских войск из Сирии начался 11 декабря после того, как соответствующий приказ в связи с разгромом основных сил ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) отдал президент РФ Владимир Путин. В настоящее время на территории САР продолжают действовать российские военные базы в городах Хмеймим и Тартус.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #вс рф
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