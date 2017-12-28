Путин отметил кардинальные изменения в армии РФ с момента операции в Сирии

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 2,5 года операции в Сирии российская армия кардинально изменилась и «это увидел весь мир». Такое мнение высказал президент в ходе награждения военных.

Владимир Путин оценил перемены в российской армии за последние 2,5 года.

«Вы понимаете, знаете, что за эти два с небольшим года армия кардинальным образом изменилась, она изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, и потому, что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали Вооруженные силы», — сказал российский лидер.

Он отметил, что кардинальные изменения заметили и в других странах — «это увидел весь мир». Напомним, что авиагруппа ВКС РФ действовала в Сирии с 2015 года по просьбе правительства. Террористическая группировка ИГ1 («Исламское государство»1 запрещена в РФ) разгромлена в Сирии. Ранее глава государства заявил о выполнении всех поставленных военным руководством задач в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.