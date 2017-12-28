Более 40% подростков в России чувствуют себя одинокими

Москва, 28 декабря. Российские школьники чувствуют себя одинокими. В этом, как показали результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом, признались 42% детей.

Опрос проводился в 81 регионе РФ. 26% респондентов сообщили, что хотели бы, чтобы в школу приходили рассказать о своем опыте успешные и интересные люди. 15% подростков пожаловались, что у них нет возможности обсудить свои проблемы со взрослыми. 19% заявили, что сверстники и учителя относятся к ним необъективно, пишет RT.

Как показал опрос, около половины школьников пользуются социальными сетями. В большинстве случаев они используют их для общения с друзьями. Однако 39% детей создают анонимные страницы, чтобы скрыть личную информацию от посторонних, ограничить круг общения, делиться информацией, которую окружающие могут не одобрить, или переписываться с незнакомцами.

Такие результаты свидетельствуют о проблемах социализации подростков, считает член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Она отметила, что, используя анонимный профиль в соцсетях, дети чувствуют себя свободнее, однако это не помогает им разрешить трудности в реальной жизни.

«Неумение общаться со взрослыми и сверстниками, отсутствие реальных друзей при активном посещении соцсетей могут сформировать личность, не приспособленную к реальной жизни», — отметила она.

Духанина подчеркнула, что для успешной социализации школьников учебные заведения не могут не вторгаться в личную жизнь ребенка, поэтому необходимы участие подростков в проектной, профориентационной и волонтерской работе, взаимодействие с учителем и психологом, трудовое воспитание.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, компания Facebook признала негативное влияние социальных сетей на психику.