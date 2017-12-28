Путин: РФ продолжит наращивать потенциал армии

Москва, 28 декабря. Россия продолжит совершенствовать боевую технику и наращивать военный потенциал, это является основой для независимости государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сообщил в четверг на встрече с российским военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии. Путин отметил, что РФ продолжит строить армию нового поколения, а также развивать систему специальных гарантий военнослужащих, их семей и военных пенсионеров.

«Это наш безусловный приоритет, потому что Вооруженные силы — основа независимости и безопасности России», — приводит слова президента РИА Новости.

Также на встрече с российскими военными Путин сообщил, что за 2,5 года операции в Сирии армия РФ кардинально изменилась, и «это увидел весь мир».