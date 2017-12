СМИ рассказали, к каким последствиям привела бы победа Клинтон на выборах президента США

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Теда Ролла If Hillary Clinton Had Won, We’d Be Even Worse («Если бы Хиллари Клинтон победила на выборах, все было бы еще хуже»), опубликованной в американском политическом журнале Counter Punch.

Что, если бы Хиллари Клинтон набрала 114 000 голосов в четырех ключевых штатах? Или что, если бы она набрала 2-3 % голосов, которые проиграла, потому что сторонники Берни Сандерса не пошли на выборы? Она стала бы «Клинтон 2» или «Клинтон 45» или «второй президент Клинтон» — и мир выглядел бы совсем иначе.

С точки зрения персонала и, следовательно, политики, администрация Клинтон была бы смесью администрации Барака Обамы третьего срока и фигур, населявших Белый дом в период президентства ее мужа в 1990-е годы.

В ходе своей кампании Хиллари не обещала больших изменений во внутренней политике.

Альтернативная президентская история 2017 года наиболее существенно отличается по двум направлениям: внешняя политика и тон.

Либеральные сторонники Клинтон всегда замалчивали ее, возможно, крайне правый подход к военным вопросам. Те, кто сегодня скорбит о ее проигрыше Дональду Трампу, совершенно забыли, что она убедила Обаму поддержать военные перевороты против демократически избранных лидеров Гондураса и Египта. Она также успешно посоветовала Обаме вооружить и финансировать радикальных исламистских ополченцев в Сирии и Ливии, в результате чего две современные мусульманские страны превратились в провальные государства.

Москва также воспринимает экс-госсекретаря как экзистенциальную угрозу, особенно после того, как доверенное лицо Клинтон Гарри Рид, лидер Сенатского меньшинства, недавно обвинил Владимира Путина в попытке сфальсифицировать выборы в США с помощью кибератак. Это серьезное заявление — как раз такое, которое президент Клинтон могла бы использовать, чтобы оправдать войну с Россией.

Более того, Хиллари могла бы использовать нынешнее присутствие США в Ираке и Афганистане для нападения на соседний Иран. «Я хочу, чтобы иранцы знали, если я стану президентом, мы нападем на Иран», если Иран нападет на Израиль, даже в отсутствие разрешения Конгресса или явной и непосредственной опасности для США, заявила Клинтон в 2008 году. В отличие от Ирака и Афганистана, Иран имеет настоящую армию и, следовательно, реальную возможность защищать себя — что будет означать долгую, дорогостоящую войну, в которой может не оказаться победителей.

Как и Трамп, Хиллари почти наверняка разрешала бы создание, развертывание и использование большего количества самолетов-беспилотников.

Единственное, в чем Клинтон была бы лучше, чем президент Трамп — это президентский тон. Да, она кричит в микрофон и чрезмерно проговаривает слова, но эта женщина в ходе предвыборной кампании назначила 12 сотрудников, чтобы написать один твит; они работали над ним 10 часов. Это вам не писульки Трампа в 3 часа ночи.

Все знают, что Трамп — это провал. Но потому, что он такой громкий и глупый, жестокий и жадный, всем ясна истинная сущность его администрации, да и самой системы.

Если бы Хиллари Клинтон была президентом, левые продолжали бы спать так же, как и между 2008 и 2016 годами. Первая женщина-президент! Разве мы не лучше всех?

Между тем, беспилотники продолжают запускать ракеты, американские войска поддерживают тиранов, а богатые гребут деньги.

Трамп дает нам ясность. Это уже дорогого стоит.