Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены

Москва, 28 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены.

Владимир Путин сообщил о выполнении всех поставленных задач в Сирии. Об этом он заявил во время церемонии награждения военных, принимавших участие в операции в САР.

«Армия и флот России в полной мере показали свои возросшие возможности, успешно применяли новейшее вооружение и технику. Летчики ВКС РФ совершили 34 тысячи боевых вылетов, по объектам нанесено 166 ударов высокоточными ракетами», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что правительственные силы Сирии при поддержке авиагруппы ВКС РФ освободили от террористов практически всю территорию страны, а это более тысячи населенных пунктов. Путин также напомнил, что после выполнения поставленных руководством задач, военные вернулись на родину в места постоянной дислокации. Ранее глава государства подчеркнул, что без вмешательства России в конфликт в Сирии, террористы бы продолжили глобальное наступление.