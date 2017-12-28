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Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены
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    Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены

    10:37  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:51  28 Декабря 2017
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    Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены

    Москва, 28 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены.

    Владимир Путин сообщил о выполнении всех поставленных задач в Сирии. Об этом он заявил во время церемонии награждения военных, принимавших участие в операции в САР.

    «Армия и флот России в полной мере показали свои возросшие возможности, успешно применяли новейшее вооружение и технику. Летчики ВКС РФ совершили 34 тысячи боевых вылетов, по объектам нанесено 166 ударов высокоточными ракетами», — сказал президент.

    Российский лидер подчеркнул, что правительственные силы Сирии при поддержке авиагруппы ВКС РФ освободили от террористов практически всю территорию страны, а это более тысячи населенных пунктов. Путин также напомнил, что после выполнения поставленных руководством задач, военные вернулись на родину в места постоянной дислокации. Ранее глава государства подчеркнул, что без вмешательства России в конфликт в Сирии, террористы бы продолжили глобальное наступление.

    Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #сирия
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