Пленных не брать: Путин дал указания ФСБ по задержанию террористов

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин на вручении госнаград в Кремле сообщил, что накануне поручил директору ФСБ действовать в рамках закона при задержании бандитов, но ликвидировать их в случае угрозы, пленных не брать.

«При угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил глава государства.

Глава государства также поздравил с возвращением на родину военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии, и пожелал им успехов.