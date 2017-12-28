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Пленных не брать: Путин дал указания ФСБ по задержанию террористов
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    Пленных не брать: Путин дал указания ФСБ по задержанию террористов

    10:38  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:07  28 Декабря 2017
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    Пленных не брать: Путин дал указания ФСБ по задержанию террористов

    Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин на вручении госнаград в Кремле сообщил, что накануне поручил директору ФСБ действовать в рамках закона при задержании бандитов, но ликвидировать их в случае угрозы, пленных не брать.

    «При угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил глава государства.

    Глава государства также поздравил с возвращением на родину военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии, и пожелал им успехов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #фсб
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