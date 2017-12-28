Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Богданов обсудил с послом Ирана подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи
Происшествия
Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

    10:34  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:15  28 Декабря 2017
    2333

    Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

    Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт. Об этом глава российского государства рассказал в ходе встречи с офицерами-участниками военной операции в Сирийской Арабской Республике.

    «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — заявил Путин.

    Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

    Напомним, в минувшую среду, 27 декабря, вечером в камере хранения супермаркета «Перекресток» сдетонировало взрывное устройство, начиненное, по последним данным, гайками и поражающими компонентами. Мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

    Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

    В результате взрыва ранения получили 13 человек, шесть из них остаются в медицинских учреждениях. Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #теракт #петербург #перекресток #кондратьевский проспект
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        156
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        2333
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        471
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        9288