Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт. Об этом глава российского государства рассказал в ходе встречи с офицерами-участниками военной операции в Сирийской Арабской Республике.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — заявил Путин.

Напомним, в минувшую среду, 27 декабря, вечером в камере хранения супермаркета «Перекресток» сдетонировало взрывное устройство, начиненное, по последним данным, гайками и поражающими компонентами. Мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва ранения получили 13 человек, шесть из них остаются в медицинских учреждениях. Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.