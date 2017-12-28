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Путин: Память о погибших в Сирии героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с терроризмом
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    Путин: Память о погибших в Сирии героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с терроризмом

    10:35  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:03  28 Декабря 2017
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    Путин: Память о погибших в Сирии героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с терроризмом

    Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин сказал, что память о героях, погибших в Сирии, будет укреплять решимость России в борьбе с терроризмом.

    Владимир Путин рассказал о решимости России бороться с терроризмом. Страна всегда будет помнить имена тех, кто погиб при исполнении боевых задач в Сирии. Об этом глава государства сказал на встрече с военными в ходе церемония награждения. 

    «Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевой задачи. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили, на их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат», — сказал российский лидер. 

    Президент добавил, что их семьи получат поддержку со стороны государства. Он призвал собравшихся почтить память погибших военных. Ранее Путин сообщил, что российские военные выполнили все поставленные руководством задачи в Сирии. Напомним, что самолеты ВКС РФ действовали в САР с 2015 года по приглашению Дамаска. 

    Путин: Память о погибших в Сирии героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с терроризмом

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #сирия
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