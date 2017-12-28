Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин отметил значимость баз ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус» в Сирии.

Владимир Путин подчеркнул во время встречи с военнослужащими, участвовавшими в российской операции в Сирии, что пункты базирования ВС РФ в САР являются важнейшим фактором защиты национальных интересов страны.

«Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что в Сирийской Арабской Республике действуют авиационная база ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в порту Тартус. Недавно Государственная Дума ратифицировала соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ «Тартус».