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Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин
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    Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

    10:37  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:59  28 Декабря 2017
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    Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

    Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин отметил значимость баз ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус» в Сирии.

    Владимир Путин подчеркнул во время встречи с военнослужащими, участвовавшими в российской операции в Сирии, что пункты базирования ВС РФ в САР являются важнейшим фактором защиты национальных интересов страны.

    «Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

    Ранее сообщалось, что в Сирийской Арабской Республике действуют авиационная база ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в порту Тартус. Недавно Государственная Дума ратифицировала соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ «Тартус».

    Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #сирия #хмеймим #тартус
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