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Россия
Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии — Путин
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    Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии — Путин

    10:33  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:56  28 Декабря 2017
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    Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии — Путин

    Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирийской республике.

    Так, на церемонии вручения государственных наград военнослужащим глава российского государства заявил, что «Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгаром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации».

    По его словам, память о героях будет укреплять решимость в борьбе с терроризмом и другими угрозами в стране.

    Российский лидер также указал на то, что «в уничтожении террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерь и разрушения» главную роль сыграли российские военнослужащие.

    Ранее Владимир Путин напомнил, что за два с лишним года в сирийской операции приняли участие свыше 48 тысяч наших солдат и офицеров.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия
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