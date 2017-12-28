Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии — Путин

Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирийской республике.

Так, на церемонии вручения государственных наград военнослужащим глава российского государства заявил, что «Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгаром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации».

По его словам, память о героях будет укреплять решимость в борьбе с терроризмом и другими угрозами в стране.

Российский лидер также указал на то, что «в уничтожении террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерь и разрушения» главную роль сыграли российские военнослужащие.

Ранее Владимир Путин напомнил, что за два с лишним года в сирийской операции приняли участие свыше 48 тысяч наших солдат и офицеров.